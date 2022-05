GNR apreende 10 veículos em corridas ilegais em Setúbal

A Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu 10 veículos por alterações às características de origem, numa concentração de corridas ilegais com cerca de 250 pessoas no concelho de Alcochete, distrito de Setúbal, foi ontem anunciado.

Em comunicado, a GNR explica que a apreensão foi feita pelo Comando Territorial de Setúbal, através do Destacamento Territorial do Montijo, no domingo.

No âmbito de uma ação para reforçar o sentimento de segurança e para prevenir ilícitos, os militares deslocaram-se ao Parque Industrial do Passil, em Alcochete, onde confirmaram que existia uma concentração de cerca de 250 pessoas, suspeitando tratar-se de uma corrida ilegal, dadas as suas características.

No decorrer da operação foram fiscalizados diversos veículos automóveis, tendo sido apreendidos 10 veículos por alterações às características de origem e aplicados 18 autos de contraordenação de âmbito rodoviário e um auto de contraordenação por consumo de estupefaciente.

Esta ação decorreu com o reforço do Destacamento Territorial de Palmela, do Destacamento de Trânsito (DT) de Setúbal e do Grupo de Intervenção e Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI).

Segundo a comandante do Destacamento Territorial do Montijo, Vanessa Martins, foi a primeira vez que este fenómeno foi detetado na zona.

A GNR refere ainda que procura prevenir e reprimir este tipo de fenómeno, considerando que põe em causa a segurança rodoviária de todos quantos utilizam a via pública.

Estas ações policiais, adianta, visam ainda sensibilizar para o cumprimento nas regras de homologações de veículos, componentes, sistemas ou acessórios, procurando assim que a circulação destes veículos seja realizada de forma segura e supervisionada.