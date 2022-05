Ataque russo no nordeste da Ucrânia provoca três mortos e 12 feridos

Um ataque aéreo russo na cidade de Novgorod-Siversky, no nordeste da Ucrânia, provocou pelo menos três mortos e 12 feridos durante a madrugada de hoje, anunciaram os serviços de emergência locais.

"Há três pessoas mortas e 12 feridas após um ataque" em Novgorod-Siversky, avançou um porta-voz dos serviços de emergência, sublinhando tratar-se de um balanço provisório.

"Hoje, entre as 00:10 e as 00:23, o inimigo realizou um ataque aéreo, provavelmente com um (caça) Su-30SM", indicaram as forças ucranianas, em comunicado.

Os russos "atingiram infraestruturas críticas, incluindo escolas. Outros prédios administrativos e casas residenciais também ficaram danificados", adiantou o governador da região de Cherniguiv, Vyacheslav Chaouss, numa mensagem divulgada hoje de manhã.

Na mesma mensagem, Chaouss partilhou várias fotografias, nas quais se vê prédios completamente destruídos, carros carbonizados e uma nuvem de fumo a sair dos escombros.

Novgorod-Siversky, que tinha 15.000 habitantes antes da guerra, está localizada a cerca de 50 quilómetros da fronteira russa, numa região que estava relativamente intacta desde a retirada russa da zona, no final de março.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de três mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou a fuga de mais de 13 milhões de pessoas, das quais mais de 5,6 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.