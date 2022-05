Pelo menos 26 mortos e 12 feridos em acidente rodoviário no oeste da Ucrânia

Pelo menos 26 pessoas morreram e 12 ficaram feridas num acidente entre um autocarro, um carro e um camião-tanque no oeste da Ucrânia, anunciou hoje a polícia nacional.

"Um total de 26 pessoas morreram - 24 passageiros e dois condutores - e outras 12 ficaram feridas, incluindo o condutor do camião-tanque", declarou num comunicado polícia nacional ucraniana na rede social Telegram, citada pela agência de notícias France-Presse.

Na altura do acidente, na região de Rivne, "havia 34 passageiros e um condutor" no autocarro "que se dirigiam para a Polónia", indicou a mesma fonte, sem precisar se estas pessoas fugiam dos combates entre os exércitos ucraniano e russo, concentrados no leste do país.

A polícia, equipas de resgate e especialistas forenses estão no local do acidente, acrescentou a polícia.

Na noite de terça-feira, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mencionou no seu discurso diário aos ucranianos "um terrível acidente de trânsito".

"Um autocarro, um carro e um camião-tanque chocaram-se", disse Zelensky num vídeo publicado no Telegram, no qual mencionava "17 mortos".

O Presidente ucraniano enviou as condolências aos familiares das vítimas.