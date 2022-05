Madeira é das regiões onde as rendas das casas mais aumentaram

As rendas das casas por metro quadrado aumentaram 2,4% em abril face ao mesmo mês de 2021, acelerando face aos 2,2% de março, com todas as regiões a apresentarem subidas homólogas, divulgou hoje o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), em fevereiro, "todas as regiões apresentaram variações homólogas positivas das rendas de habitação, tendo o Algarve (com 2,7%), a Madeira e Lisboa (ambas com 2,6%) registado os aumentos mais intensos".

Quanto ao valor médio das rendas de habitação por metro quadrado, registou uma subida mensal de 0,3%, taxa superior em 0,1 pontos percentuais à do mês anterior.

As regiões com a variação mensal positiva mais elevada foram os Açores e Lisboa, com taxas de 0,6% e 0,3%, respetivamente, não se tendo observado nenhuma região com variação negativa no respetivo valor médio das rendas de habitação.