Duas pessoas resgatadas do edifício que desabou no centro da China

Duas pessoas foram hoje resgatadas dos escombros de um prédio que desabou na sexta-feira no centro da China, elevando para sete o número de sobreviventes deste incidente de origem desconhecida, segundo os órgãos de comunicação social chineses.

Imagens da televisão pública CCTV mostram as equipas de resgate a retirarem uma pessoa coberta de pó, que depois foi transportada de maca e, algum tempo depois, a descoberta de uma mulher.

Um repórter no local referiu que esta mulher "estava em condições relativamente boas, os seus sinais vitais estavam bastante estáveis e podia manter uma conversa normal com os socorristas".

No sábado, tinham sido resgatadas cinco pessoas, mas dezenas de outras permanecem debaixo dos escombros do prédio de oito andares que há dois dias desabou na cidade de Changsha.

As autoridades estimam que pelo menos 16 pessoas ainda estejam presas e outras 40 estejam desaparecidas do prédio que abrigava um hotel, apartamentos e um cinema.

A polícia chinesa deteve nove pessoas por poderem ter responsabilidade na derrocada do edifício, três das quais são responsáveis pelo projeto e construção do edifício e outras cinco que alegadamente terão realizado uma falsa avaliação de segurança para a pensão, que funcionava no prédio que colapsou.

No sábado, as autoridades tinham detido o proprietário do edifício, onde funcionava também um cinema, lojas, restaurantes e apartamentos, segundo a Agência de Notícias oficial da Xinhua.

O proprietário foi acusado de adicionar, de forma ilegal, vários andares extra e de fazer modificações à estrutura do prédio.