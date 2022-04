Marinha coordena acção de busca e salvamento por dois pescadores desaparecidos nos Açores

"O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada) encontra-se a coordenar desde as 18h45 desta tarde de sábado, 30 de Abril, uma ação de busca e salvamento de dois tripulantes da embarcação de pesca 'Alexandre', que encalhou a sul do farol Gonçalo Velho, nos Açores", noticia esta noite.

Na explicação da operação, a Marinha refere que "após a informação recebida através da embarcação de pesca Santo Onofre, o MRCC ativou de imediato para o local o navio da Marinha, NRP Setúbal, que navega já rumo à área, meios da Autoridade Marítima Nacional, nomeadamente uma embarcação e uma mota de água da Capitania do Porto de Vila do Porto e um helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa. Também uma embarcação da Sociedade Anónima Portos dos Açores, 'Marvão', e uma embarcação de pesca costeira 'Baía do Sol' se dirigem para o local. Foi ainda activado o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) para efetuar buscas a partir de terra".

Conta ainda que a "embarcação de pesca 'Santo Onofre' conseguiu recuperar, cerca das 18h00, um sobrevivente, que envergava colete salva-vidas, existindo informação, transmitida pela vítima resgatada, que estão dois pescadores desaparecidos, que terá deixado de os ver cerca das 14h00".

Garante a Marinha que "as buscas prosseguem com todos os meios disponíveis, sob coordenação do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada".