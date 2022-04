FC Porto vence Vizela e fica a um ponto do título

O FC Porto, líder isolado da I Liga, venceu esta tarde o FC Vizela por 4-2, num jogo que ficou marcado por um susto para a hostes portistas, quando o clube visitante empatou o jogo depois de estar a perder por 2-0.

Evanilson, Taremi (2) e Mbemba marcaram para os dragões, enquanto que para o clube de FC Vizela marcaram Mendez e Nuno Moreira.

Com esta vitória o FC Porto consolida a liderança do campeonato com 85 pontos a duas jornadas do final da prova e com 9 pontos sobre o Sporting, que ainda tem de jogar amanhã (em Alvalade ante o Gil Vicente), leões que terão de vencer para adiar o possível título portista.

Na próxima jornada o FC Porto visita o Benfica no Estádio da Luz, em jogo que a acontecer neste cenário, promete ser 'quente'.

O FC Vizela está no 14.º lugar com 32 pontos e ainda não tem assegurada a manutenção na I Liga. Na próxima jornada recebe o Marítimo.