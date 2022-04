Centro de Portugal foi visitado por "milhares de turistas" no fim de semana da Páscoa

A região do Centro de Portugal foi visitada por "milhares de turistas" no fim de semana da Páscoa e as sub-regiões de Aveiro, Beira Baixa, Oeste e Médio Tejo foram as que registaram "mais procura".

"O fim de semana da Páscoa foi muito positivo para a atividade turística no Centro de Portugal, que registou taxas de ocupação elevadas em toda a região. Essa é a indicação que resulta de um levantamento realizado pelo Turismo Centro de Portugal junto das unidades hoteleiras e de turismo em espaço rural", anunciou hoje aquela entidade em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a fonte, os dados "mostram que a procura para estes dias foi grande em todo o território do Centro de Portugal, com a taxa de ocupação a atingir, na globalidade da região, os 58,1% na sexta-feira e os 50,8% no sábado".

"A amostra, que corresponde a cerca de um terço dos estabelecimentos hoteleiros e de turismo no espaço rural da região, foi feita antes do fim de semana, pelo que, previsivelmente, os números finais terão sido ainda mais significativos", lê-se.

A Turismo Centro de Portugal, entidade que estrutura e promove o turismo na Região Centro do país, referiu que a procura nesta quadra "registou um impacto particularmente expressivo nas sub-regiões de Aveiro, que apresentou uma taxa de ocupação de 78,7%, na sexta-feira, e de 70,7%, no sábado; da Beira Baixa, respetivamente com 61,8% e 66,9%; e Oeste, com 61,6%, na sexta-feira, e 60,8%, no sábado".

"Mas esta foi também uma Páscoa muito gratificante para os empresários de turismo das sub-regiões do Médio Tejo (70,0% na sexta-feira e 42,1% no sábado), Coimbra (49,9% e 45,3%), Viseu Dão Lafões (44,5% e 45,1%), e Beiras e Serra da Estrela (47,3% e 45,1%)", assinalou.

Relativamente à origem dos visitantes, a fonte destacou "uma grande afluência de cidadãos espanhóis nos postos de turismo da Turismo Centro de Portugal", indicando que, por exemplo, em Aveiro, "80,3% dos contactos no posto de turismo foram por parte" de viajantes de Espanha.

"França, Brasil, Alemanha e Estados Unidos foram outros mercados emissores importantes, além, naturalmente, do mercado nacional. Uma nota para os 54 cidadãos de Israel que procuraram o posto de turismo de Aveiro na Sexta-Feira Santa", lê-se.

O presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, citado no documento, referiu que os números do fim de semana de Páscoa, "positivos em praticamente toda a região", levam "a acreditar que 2022 será, finalmente, o ano do início da recuperação da atividade turística".

Para aquele responsável, "apesar dos condicionalismos que limitam esta atividade - desde logo a pandemia, que ainda não acabou, a guerra na Europa e a subida do custo de vida -, a vontade de viajar e sair de casa por parte de todos é inabalável".

"Se nada de anormal acontecer até lá, cremos que o verão vai ser gratificante para os empresários da atividade turística da região. Mais do que ninguém, eles merecem que assim seja, depois de dois anos tão difíceis", rematou Pedro Machado.