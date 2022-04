Avaliação bancária na habitação na Madeira aumentou para 1.316 €/m2

A avaliação bancária da habitação na Madeira atingiu em Março de 2022 um valor médio de 1.316 euros por cada metro quadrado (€/m2), sendo que nos apartamentos ascendeu a 1.336 €/m2 e nas moradias ficou-se pelos 1.275 €/m2.

Regista-se um aumento tanto mensal (+1,8%) como homólogo (+9,8%) no que toca à avaliação geral da habitação, contudo com diferença nos apartamentos, que aumentaram ligeiramente (+0,45%) face a Fevereiro e muito acima da média (+11,6%) face a Março do ano passado, enquanto que as moradias aumentaram de forma mais acentuada (+3,3%) em relação ao mês anterior, mas menos consistente (+6,1%) em relação ao mesmo mês de 2021.

A nível nacional "o valor mediano de avaliação bancária foi 1.331 euros em Março, mais 17 euros que o observado no mês precedente. Em termos homólogos, a taxa de variação fixou-se em 12,1% (11,9% em Fevereiro)", diz o INE. "O maior aumento face ao mês anterior registou-se no Alentejo (2,8%). A única região que apresentou uma variação em cadeia negativa foi o Algarve (-0,6%). Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o valor mediano das avaliações cresceu 12,1%, registando-se a variação mais intensa no Algarve (16,4%) e a menor no Alentejo (8,0%)", acrescenta.

Refira-se que "o número de avaliações bancárias consideradas ascendeu a cerca de 32 mil, mais 23,5% que no mesmo período do ano anterior, pese embora esta evolução deva estar influenciada por um efeito base decorrente das medidas de contenção da pandemia, implementadas no início de 2021", salienta.