Despiste de mota no Jardim da Serra ‘acaba’ no hospital

Um despiste de mota ocorrido ao início da tarde no Jardim da Serra, concelho de Câmara de Lobos, resultou em ferimentos ligeiros no único ocupante do veículo de duas rodas. O motociclista acidentado foi socorrido e transportado às urgências do Hospital Central do Funchal pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos que mobilizaram para o local do acidente ambulância de socorro e respectiva tripulação.