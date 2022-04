Presidente da Costa do Marfim nomeia novo Governo de 35 ministros

A Presidência da Costa do Marfim anunciou hoje a criação de um governo "reforçado", composto por 32 membros e liderado pelo mesmo primeiro-ministro, Patrick Achi, no qual os principais governantes transitam do executivo anterior.

De acordo com a agência France-Presse, o anúncio da nomeação do novo governo surgiu horas depois da nomeação do novo vice-presidente, Tiemoko Meyliet Koné, que transita do cargo de governador do Banco Central dos Estados da África Ocidental (BCEAO) e preenche uma vaga que existia há quase dois anos.

Kandia Camara, próximo do Presidente e um pilar do partido no poder, mantém o seu posto de ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, de acordo com o decreto lido pelo secretário-geral da presidência, Abdourahmane Cissé.

Téné Birahima Ouattara, o influente irmão do Presidente Alassane Ouattara, também mantém a pasta estratégica da Defesa, tendo também o título de ministro de Estado.

O terceiro ministro de Estado na ordem protocolar, Kobenan Kouassi Adjoumani, permanece na Agricultura.

Françoise Remarck, chefe da estação de televisão Canal+ Costa do Marfim, foi nomeada para o Ministério da Cultura.

O antigo Governo tinha 41 membros, entre ministros, vice-ministros e secretários de Estado, mas na nova estrutura há apenas ministros.

O Presidente voltou a nomear Patrick Achi como primeiro-ministro, depois da demissão do líder do executivo, juntamente com os restantes membros do Governo, na semana passada.