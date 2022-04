Fãs esperançosos em Oliveira e apontam Márquez como principal rival

Os fãs portugueses mostraram-se hoje esperançosos num triunfo do piloto Miguel Oliveira (KTM), no Autódromo Internacional do Algarve, palco do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, e apontam o espanhol Marc Márquez (Honda) como principal rival no domingo.

"Esperaramos que ganhe, é o que nós esperamos dele. Vitória e mais nada. Espero um bocadinho de dificuldades, hoje e ontem [sexta-feira] com chuva, mas vamos ver se a mota vai ter o mesmo rendimento no [piso] seco como tem no molhado. Ele é muito bom na chuva", manifestou Vítor Ribeiro da Silva, que viajou de Braga para marcar presença no AIA pela primeira vez.

Para o fã, caso o piloto de Almada "faça uma boa qualificação [na tarde de hoje], é para ir, pelo menos, ao pódio", porém, é preciso ter em conta Marc Márquez, assim como Joan Mir (Suzuki), potenciais vencedores da quinta prova do Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo.

"Principalmente [pode ser disputado] com o [Marc] Márquez e com o [Joan] Mir, que capaz de chegar lá [ao pódio]. O [líder do campeonato] Bastianini (Ducati) acho que não consegue nem ficar nos 10 primeiros", considerou.

Na manhã de hoje, Oliveira rodou em 1.50,552 minutos e foi o mais rápido do conjunto das três sessões de treinos livres disputadas desde sexta-feira.

Já o adepto Nuno Pinto, que trouxe a família de Moura, repetindo a presença do ano passado, espera que o "ídolo" Miguel Oliveira volte a dar uma alegria aos portugueses, tal como aconteceu em 2020, ano de estreia da montanha-russa algarvia no Campeonato do Mundo.

"Logicamente, esperamos sempre que ele [Miguel Oliveira] ganhe. É o nosso ídolo. Vai ser difícil, conhece o circuito, dá-se bem com este tempo [chuvoso], mas amanhã [domingo] vai ser um bocadinho diferente. Vamos esperar para ver e penso que vai estar preparado", argumentou.

Quanto a uma eventual disputa do troféu com o espanhol Márquez, seis vezes campeão do mundo na classe rainha, Nuno Pinto não tem dúvidas de que o piloto da Honda "é sempre um candidato a ganhar em qualquer circuito, pelo que, possivelmente, irá ao pódio, mas atrás do Miguel".

O piloto português chega à quinta das 21 provas do ano na nona posição do campeonato, com 28 pontos, a 33 do líder, o italiano Enea Bastianini (Ducati), já com uma vitória, à chuva, na Indonésia, na segunda etapa.

A corrida da categoria 'rainha' está marcada para domingo, às 13:00.