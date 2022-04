Grupo Estado Islâmico reivindica atentado em mesquita que matou 10

O grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindicou a responsabilidade pelo ataque de hoje a uma mesquita xiita em Mazar-i-Sharif, no norte do Afeganistão, que deixou pelo menos 10 mortos e 15 feridos.

"Soldados do califado conseguiram colocar um pacote com uma bomba" dentro da mesquita, disse o EI num comunicado divulgado através do serviço de mensagens instantâneas Telegram.

O grupo sunita ultrarradical ativou a bomba remotamente quando muitos fiéis estavam a orar no local, numa altura em que os muçulmanos celebram o mês sagrado do Ramadão e jejuam do nascer ao por do sol.

Fontes médicas locais citadas pela agência Associated Press (AP) deram conta de pelo menos 10 pessoas mortas e outras 40 feridas, enquanto o porta-voz da polícia da província de Balkh, da qual Mazar-e-Sharif é a capital, citado pela agência de notícias France-Presse se referiu ao mesmo número de mortos, mas a apenas 15 feridos.