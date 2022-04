Pelo menos três mortos e 19 feridos em atentado no nordeste da Nigéria

elo menos três pessoas morreram e 19 ficaram feridas após a explosão de uma bomba artesanal num bar de Iware, no estado leste de Taraba, na Nigéria, anunciou a polícia.

A informação foi avançada pela agência noticiosa Efe, que contactou por telefone o porta-voz da polícia de Taraba, Usman Abdullahi, que assinalou também: "Iniciámos investigações mas tudo o que podemos dizer de momento é que a explosão foi provocada por um dispositivo artesanal".

Nos últimos tempos, aumentaram os ataques e sequestros na região, levados a cabo por grupos de homens armados coloquialmente chamados de "bandidos".

A violência, que afeta sobretudo os estados do centro e noroeste da Nigéria, tem como objetivo frequente a extração de avultados resgates, mas também já se registaram confrontos por terras e pelos escassos recursos naturais da zona entre pastores nómadas da etnia fulani e fazendeiros locais.

No princípio de abril, homens armados assaltaram uma mesquita na localidade de Bali Jali, também no estado de Taraba, sequestrando sete fiéis e matando um outro.

Já em março, pelo menos 26 pessoas foram assassinadas (incluindo menores) num ataque à aldeia de Tor-Damisa, nas proximidades de Donga.

Desde 2009 que se intensificou a insegurança no nordeste da Nigéria, protagonizada pelo grupo extremista Boko Haram, suplantado, a partir de 2016, pelo Estado Islâmico na Província da África Ocidental (ISWAP, na sigla inglesa).

Segundo dados governamentais e das Nações Unidas, ambas as organizações terroristas já provocaram a morte de mais de 35.000 pessoas e causaram cerca de 2,7 milhões de deslocados internos, tal como fluxos de refugiados rumo aos Camarões, Chade e Níger.

As tropas federais nigerianas combatem também grupos fortemente armados no noroeste e tensões separatistas no sudeste do país.