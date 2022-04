Deputados do Bloco de Esquerda questionam Comissão Europeia sobre Caminho das Ginjas

Os eurodeputados do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu, José Gusmão e Marisa Matias, dirigiram, na passada terça-feira, 19 de Abril, uma pergunta à Comissão Europeia sobre a obra prevista para o caminho das Ginjas na Ilha da Madeira.

No documento é referido que além de ser Património Mundial da UNESCO, a floresta Laurissilva é Reserva Biogenética do Conselho da Europa e a Rede Natura 2000, o que significa que a obra poderá infringir legislação e classificação europeias.

Os eurodeputados denunciam a recusa de diálogo por parte do executivo, referindo que "o presidente do Governo Regional Miguel Albuquerque afirmou que vai concretizar esta obra «quer queiram quer não», desrespeitando a opinião de especialistas e organizações".

José Gusmão e Marisa Matias finalizam, deixando a questão à Comissão Europeia: "A Comissão está a par desta violação com fundos comunitários numa área classificada a nível europeu e mundial? O que tenciona fazer para travar este processo antes que seja demasiado tarde?".

O Bloco de Esquerda da Madeira acresce outra questão, relacionada com o facto de ser a Secretaria da Agricultura "a utilizar fundos comunitários para a asfaltagem de um caminho florestal e que não é agrícola".

"Tem uso agrícola até ao primeiro km, pois serve de acesso a alguns terrenos cultivados, e, nessa perspectiva, o Bloco de Esquerda nada tem a opor que haja o melhoramento do caminho, em pedra e com canais de escoamento de águas das chuvas, para que os agricultores daquela zona possam ter melhores condições de acesso e de transporte dos seus produtos", explica o partido, acrescentando que após o primeiro km a área corresponde à "floresta Laurissilva e nada justifica a pavimentação do caminho e a violação grosseira por parte do Governo Regional dos tratados ambientais que protegem o património natural".