Sérgio Conceição espera Sporting na máxima força mas quer " festejar ida ao Jamor"

O treinador do FC Porto admitiu hoje que espera um Sporting na "máxima força" na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal de futebol, mas quer, no fim, "festejar a ida ao Jamor".

Sérgio Conceição explicou, em conferência de imprensa, que este é mais um objetivo que a equipa quer conquistar e, por isso, não existe margem para erros.

"Estou à espera de um adversário na máxima força. Não há margem de conforto, estamos a meio da eliminatória, sabemos que faltam 90 e poucos minutos para atingir o que queremos, que é chegar à final, que é o nosso objetivo", disse o técnico.

Os 'dragões' partem com vantagem de 2-1 conseguida na primeira mão, tendo o Sporting que marcar, no mínimo, dois golos para terem hipótese de seguir em frente, pois os golos fora ainda desempatam na Taça de Portugal.

Sérgio Conceição espera um jogo "competitivo", mas quer assegurar a presença na final.

"Aqui não se pode categorizar os objetivos como primeiro ou segundo, são todos para conquistar. Penso que vai ser um jogo à imagem dos que têm sido com este rival, competitivo, e onde espero que, no final, possamos festejar a ida ao Jamor", frisou.

O técnico portista recusou que o 'timing' dos castigos conhecidos na terça-feira para jogadores e dirigentes dos dois clubes possa 'aquecer' os ânimos no clássico com o Sporting.

"Por natureza, estou sempre cheio de chama, incendiado por natureza. Os meus jogadores também. Uma equipa intensa, com pelo na venta, que luta muito nos duelos. Amanhã [quinta-feira] não vai fugir à regra, faz parte das nossas características. O nosso comportamento normalmente é assim", explicou, salientando que o mais importante é preparar aquilo que se passa no campo.

Sérgio Conceição revelou ainda que conta com João Mário para o encontro, mas não se mostra otimista relativamente a Bruno Costa e Uribe.

"O João Mário está melhor do que antes do último jogo. Quanto ao Uribe e Bruno Costa vai ser difícil contar com eles. Ainda temos algum tempo até ao jogo, mas será difícil, por aquilo que me apercebi durante o treino", afirmou o técnico.

O FC Porto recebe o Sporting, às 20:15, no Estádio do Dragão, em partida da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, que será arbitrada por Nuno Almeida, da associação do Algarve.