Reciclagem de embalagens: Limpeza económica e sustentável!

Reduzir e Reciclar



Escolha produtos em embalagens recicladas pós-consumo: muitas garrafas, latas, bolsas e caixas são feitas com materiais reciclados pós-consumo.



Utilize produtos com recargas concentradas.



Não desperdice produto: faça o possível para esvaziar a embalagem e use cada gota.



Recicle recipientes vazios de produtos de limpeza. Informe-se como!

A importância de reutilizar embalagens



A eliminação incorreta das embalagens e o impacto que isso tem no dia-a-dia.



Estimulada pelos avanços tecnológicos e, em grande parte, pela publicidade que nos induz sempre a consumir mais, a sociedade tem estado presa ao hábito de comprar compulsivamente, sem pensar nos caminhos que aquele produto tomará a partir daquele instante.



É importante lembrar que o plástico é o principal constituinte das embalagens de produtos de limpeza, como: detergentes, amaciadores, sabão em pó e outros de ação multiuso.

É necessário ter este facto em conta, principalmente porque produtos deste tipo são utilizados pelas pessoas todos os dias.

Isto exige uma grande extração de matéria-prima da natureza, de forma contínua e desrespeitosa, cujos impactos, com o não aproveitamento das embalagens, podem ser irreversíveis para o ecossistema.



Atualmente há muitas embalagens projetadas para serem recicladas em vez de depositadas no lixo. Até porque, quando são bem constituídas, elas permitem que o produto de limpeza seja transportado com segurança e armazenado adequadamente nas suas instalações.

Além disso, optar por produtos de recargas concentradas, fará com que poupe dinheiro e acabe por ajudar o meio ambiente.

Como utilizar os produtos de higiene e limpeza profissional concentrados?

Diluição correta = Economia!

Antes da utilização deve ler o rótulo e/ou ficha técnica do produto para identificar as diluições necessárias para a aplicação, que podem variar conforme o tipo de limpeza – leve, média ou pesada – ou os tipos de superfície – vidro, cerâmica, metais, etc.

As diluições podem ser feitas manualmente ou com sistemas de doseamento, equipamentos que podem ser instalados na sua empresa e permitem a diluição automática de produtos.

Os doseadores são equipamentos elétricos, eletrónicos ou hidráulicos que, por meio de programação prévia, feita por técnicos especializados, fazem a dosagem de produto e água automaticamente, dando origem a uma solução de limpeza com a quantidade recomendada.

Dessa forma é possível obter o produto, antes concentrado, pronto para usar. Diluído de forma precisa e segura, evitando o desperdício!

