Desemprego baixa 31,2% na Madeira

O desemprego registado na Madeira baixou em Março para 14.056 pessoas sem trabalho oficialmente, uma diminuição de 31,2% face a igual período de 2021 e menos 2,7% face ao mês de Fevereiro último.

De acordo com os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), publicados esta quarta-feira, regista-se uma diminuição concreta de 6.372 desempregados comparativamente a Março do ano passado e menos 386 pessoas registadas no Instituto de Emprego da Madeira em relação ao mês anterior.