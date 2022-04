Quatro fizeram estágio da Selecção Nacional de Não Seniores de Badminton

"Decorreu com sucesso, de 18 a 19 de Abril 2022, no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha, o Estágio Seleção Nacional de Não Seniores (atletas nascidos em 2004, 2005 e 2006), estágio organizado pela Federação Portuguesa de Badminton", onde estiveram representados atletas madeirenses, refere a Associação Regional de Badminton.

"Foram convocados pela Federação Portuguesa de Badminton, para o referido estágio, quatro atletas regionais, Francisca Vasconcelos (Clube Desportivo da Ribeira Brava), Raquel Álvares (Club Sports da Madeira), Tiago Gouveia (Associação Desportiva Pontassolense) e Tiago Berenguer (Club Sports da Madeira)", enumera.

Na nota enviada esta manhã, referem que "devido à alteração das condições climatéricas no Aeroporto da Madeira, o voo que ia efectuar o transporte dos atletas, Francisca Vasconcelos, Raquel Álvares e Tiago Gouveia, viria a não aterrar, sendo posteriormente cancelado". Deste modo, "devido ao 'overbooking' dos voos, os atletas aguardam várias horas no aeroporto há espera de uma hipótese em um dos voos, mas sem sucesso, não conseguindo integrar os trabalhos da Seleção Nacional".

O atleta Tiago Berenguer, do Club Sports da Madeira, "viria a ser o único representante madeirense no respetivo estágio, em virtude de já se encontrar em Caldas da Rainha à data da sua apresentação no estágio" e ainda "é atleta da categoria de S15, sendo convocado pela primeira vez para um estágio de uma categoria S19", conclui.