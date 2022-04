Manchester City sofre em Madrid para passar

O Manchester City garantiu uma vaga nas meias-finais da Liga dos Campeões, ao empatar sem golos, esta noite, no Wanda Metropolitano, frente ao Atlético Madrid, na segunda mão dos quartos-de-final.

Os ingleses sofreram muito para se apurar, porque o Atlético Madrid deu luta férrea até ao derradeiro minuto do tempo de compensações, que foi de mais de 10 minutos.

Ao contrário do que seria expectável, Diego Simeone foi muito mais ousado do que fora em Inglaterra, jogou em pressão alta quase o tempo todo, com os avançados a pressionarem fortemente logo na saída de bola do City, no último terço do terreno, o que obrigou a que os seus jogadores jogassem nos limites da entrega e da superação.

A verdade é que os 'colchoneros' nunca permitiram ao City tomar conta do jogo, como costuma fazer em 90 por cento dos jogos, dividindo o ascendente com o adversário, e o golo só não caiu para nenhum dos lados porque as defesas, ambas, estiveram em altíssimo nível de eficácia.

No último quarto de hora, o Atlético forçou com tudo, apelando ao espírito guerreiro dos seus jogadores, e criou situações de aflição tremenda junto à baliza de Ederson, que conseguiu com muita dificuldade evitar que a sua baliza fosse violada.

O central ex-FC Porto Felipe seria expulso aos 90+1 minutos, após uma entrada sobre Phil Foden que gerou burburinho gigante, mas, mesmo com menos uma unidade, o Atlético 'encostou às cordas' o City e merecia o prolongamento.

As meias-finais da Liga dos Campeões vão ter dois 'duelos' entre ingleses e espanhóis, o Manchester City-Real Madrid e o Liverpool-Villarreal, com primeira mão em 26 e 27 de abril e segunda em 03 e 04 de maio.