Bruno Fernandes envolvido em acidente de viação sem gravidade

O futebolista internacional português Bruno Fernandes esteve hoje envolvido num acidente de viação, que não causou feridos, noticiou a Associated Press (AP).

De acordo com a agência de notícias, o Manchester United, clube no qual o médio português alinha desde janeiro de 2020, espera que Bruno Fernandes participe no treino da tarde.

O Manchester United, atual quinto classificado da liga inglesa, visita na terça-feira o Liverpool, segundo da tabela, a apenas um ponto do líder, o Manchester City.