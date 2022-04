'Águias' venceram quatro vezes em Inglaterra, todas por dois golos

O Benfica só venceu por quatro vezes em Inglaterra, em 18 visitas, mas ganhou sempre por dois golos de diferença, margem que precisa na quarta-feira em Liverpool para levar os 'quartos' da Liga dos Campeões para prolongamento.

Face ao desaire caseiro por 3-1 na terça-feira, os comandados de Nélson Veríssimo estão obrigados a vencer por dois golos para igualarem a eliminatória, o que já conseguiram inclusivamente no 'mítico' Anfield Road, na célebre eliminatória de 2005/06.

Então, a situação era, porém, substancialmente diferente, já que o Benfica se apresentou em Inglaterra com um golo de vantagem, nos 'oitavos' da 'Champions', e agora chega com dois de atraso, culpa dos tentos de Konaté, Mané e Luis Díaz, contra uma de Darwin.

Na noite de 08 de março de 2006, a tarefa do 'onze' do neerlandês Ronald Koeman também não se afigurava fácil, longe disse, face aos então detentores do título europeu, mas os 'encarnados' escreveram uma das mais belas páginas da sua história europeia.

Simão Sabrosa, aos 36 minutos, com um belo pontapé de fora da área, e o italiano Fabrizio Miccoli, aos 89, com um remate acrobático, colocaram o Benfica nos 'quartos', fase em que seriam eliminados pelo FC Barcelona, que venceu a 'Champions' 2005/06.

Foi, então, o segundo triunfo dos 'encarnados' em Inglaterra, e primeiro nos 90 minutos, e também a primeira e única vez que o Liverpool perdeu em casa com uma equipa portuguesa, em 13 jogos -- nove vitórias e três embates nos restantes duelos.

Antes desse encontro, o Benfica só havia triunfado uma vez em Inglaterra, em 1991/92, também num jogo para a história, no reduto do Arsenal, onde os 'encarnados', comandados pelo sueco Sven-Goran Eriksson, triunfaram por 3-1, mas após prolongamento.

Depois de um empate 1-1 na Luz, as 'águias' estiveram a perder em Highbury Park, culpa de um tento de Colin Pates (20 minutos), mas forçaram o tempo extra, com um golo de Isaías (36), que selaria o 1-3 final (107), já depois de Vasili Kulkov (100) colocar os portugueses na frente.

Com este triunfo, o Benfica qualificou-se para a primeira fase de grupos da principal prova europeia de clubes.

O terceiro triunfo do clube da Luz em Inglaterra aconteceu em 2009/10, na fase de grupos da Liga Europa, perante o Everton, que o Benfica venceu em Liverpool por 2-0, com tentos de Saviola e Cardozo, já depois de ter goleado por 5-0 na Luz.

O quarto e ainda último triunfo em Inglaterra, também por dois golos de diferença, aconteceu frente ao Tottenham, que o Benfica bateu em White Hart Lane por 3-1, em embate da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Em 13 de março de 2014, o 'herói' dos comandados de Jorge Jesus foi o central brasileiro Luisão, que 'bisou', com golos aos 58 e 84 minutos. O internacional espanhol Rodrigo marcou o outro tento das 'águias', aos 30, enquanto o dinamarquês Christian Eriksen faturou para os locais, aos 64, de livre direto.

O Benfica qualificar-se-ia para os quartos de final, ao empatar 2-2 na Luz, onde os 'spurs' ainda assustaram, quando, com dois golos de 'rajada', passaram o resultado de 1-0 para 1-2.

Caso repita algum destes quatro resultados -- nas outras deslocações somou dois empates e 12 derrotas -, os 'encarnados' forçam o prolongamento em Anfield Road, palco da segunda mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões, quarta-feira, pelas 20:00.