Obra força corte de água entre a Estrada da Fundoa e a Ponte de Pau

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informou esta terça-feira que será necessário interromper o abastecimento de água entre a Estrada da Fundoa e a Ponte de Pau, esta quarta-feira, das 15 às 23 horas, por conta dos trabalhos que estão a ser realizados no âmbito da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 1ª Fase (Zona Piloto).

Os arruamentos afectados pela interrupção de abastecimento de água são:

• Rua Mestre Sidónio;

• Estrada João Abel de Freitas (desde o antigo restaurante Brisa até à Rua Padre Mário Casagrande);

• Bairro dos Viveiros;

• Rua 5 de outubro, até à Ponte de Pau.

A CMF diz que as "Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção".