Metade dos reclusos está a estudar

Dos 302 indivíduos que cumprem pena no Estabelecimento Prisional do Funchal, 151 frequentam diferentes níveis de escolaridade, do 1.º ciclo ao ensino superior. Ontem, Emanuel tornou-se no primeiro recluso a concluir um mestrado na Madeira. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 8 de Março.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para o lar de idosos com ordem de despejo. Tribunal já informou a Segurança Social que o imóvel tem de ser desocupado até 15 de Junho, por motivo de dívidas. Na ‘Residência Assistida Maria Aurora’ vivem 26 utentes.

O 'Rasto de' desta terça-feira leva-nos ao 'Salinas', o complexo balnear em Câmara de Lobos que está ao abandono há dois anos. Entidades prometem reabertura no Verão.

Na entrevista de hoje, Catarina Castro, directora executiva do Banco Best na Madeira, lidera um sector marcadamente masculino. “Nunca abdiquei de acompanhar os meus filhos”, garante a também mãe, no Dia Internacional das Mulheres.

A 'fechar' a primeira página de hoje a previsão de neve, após uma semana de vento tropical.

