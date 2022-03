Azerbaijão suspende comunicação aérea com a Rússia

O governo do Azerbaijão informou hoje que a sua companhia estatal de aviação, Azal, suspendeu, por mútuo acordo, a comunicação aérea com a Rússia, invocando, para tal, as sanções impostas a Moscovo pela invasão da Ucrânia.

Tendo em conta "os riscos que surgem nos voos internacionais e por recomendação da Rosaviatsia (a entidade estatal russa responsável pela comunicação aérea), os voos das companhias russas para o Azerbaijão estão suspensos por tempo indeterminado", explicou em comunicado a Azal.

Na nota de imprensa, a empresa acrescenta que a suspensão dos voos para a Rússia está, em particular, condicionada por "mudanças no mercado global de seguros de aviação", pelo que a Azal e a sua subsidiária Buta Airwaya, bem como as seguradoras nacionais, precisam de "analisar cuidadosamente a situação e avaliar todas as consequências, negativas ou positivas, e as possíveis mudanças na sua política".

As maiores seguradoras do mundo renunciaram a assegurar voos com destino à Rússia devido à imposição de sanções internacionais ao país após a invasão da Ucrânia, ordenada a 24 de fevereiro pelo Presidente Vladimir Putin sob o pretexto de estar a proteger as regiões separatistas de Donetsk e Lugansk.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de 2.000 mortos entre a população civil.

Os ataques provocaram também a fuga de mais de 1,5 milhões de pessoas para os países vizinhos, de acordo com a ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.