'Confiança' quer que se mantenha o Ecotrail e Orçamento Participativo

A coligação Confiança defendeu, hoje, na reunião de Câmara do Funchal, a continuação de projectos da sua autoria, nomeadamente o Ecotrail e também o Orçamento Participativo, com inscrição orçamental dos projectos vencedores da edição de 2021.

“O Funchal foi uma das cidades pioneiras neste projecto que alia o ambiente ao desporto e conta com 7 edições de sucesso na prova de trail internacional, sendo rotulado como ‘The Hardest Ecotrail in the Word’. No entanto, este ano verifica-se a entrada da cidade do Porto nas provas Ecotrail, o que pode relegar o Funchal como representante português no circuito internacional, o que obviamente não seria admissível.”, refere Miguel Silva Gouveia, em nota enviada à comunicação social.

Além disso, refere que há a necessidade de inscrever no orçamento municipal os 5 projectos vencedores do Orçamento Participativo que recolheram a preferência de quase 2.500 funchalenses e que "o actual executivo aparenta ter deixado cair no esquecimento, nomeadamente a Cobertura do Polidesportivo da Escola dos Ilhéus, a Requalificação do Polidesportivo da Escola do Areeiro, o projecto de Escalada Desportiva no Jardim do Almirante Reis, a Requalificação do Pátio da ESFF e o Observatório de Astronomia do Funchal".

Na mesma nota, a coligação indica outros assuntos que foram abordados ainda antes da Ordem do Dia. "A vereadora Cláudia Dias Ferreira perguntou sobre a ocupação abusiva do espaço público municipal na Avenida do Infante/Rua do Favila, com a instalação de um inestético contentor, que se soube ser de uma iniciativa do Governo Regional, e sobre a apropriação de parte do passeio público do Lido por parte de uma unidade hoteleira. Ficando a promessa de que ambos os casos serão solucionados em breve", indica.

Na mesma ocasião, "a vereadora Micaela Camacho questionou sobre a programação das actividades do Dia da Mulher para receber a informação de que o momento alto será o debate específico proposto pelo Grupo Municipal do PS subordinado ao tema 'Da Igualdade, da Não Discriminação e da Luta Pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres' que terá como oradora convidada a advogada Elisabete Brasil".

Por seu lado, Miguel Silva Gouveia "inquiriu sobre o desaparecimento das gravações da última sessão da Assembleia Municipal, tendo o executivo imputado responsabilidades de tal inédito acontecimento à nova empresa que presta o serviço de som".

"Na única proposta da ordem de trabalhos, que deliberou a prorrogação por mais 21 dias o prazo de entrega de propostas do concurso da ETAR do Funchal, a equipa da Confiança alertou para o facto destas prorrogações originarem, por via da inflação generalizada dos preços, à desadequação do valor base definido em Dezembro para esta empreitada e, em consequência, o concurso ficar deserto", termina a nota.