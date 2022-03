Alerta de tsunami para a Nova Caledónia depois de sismo de magnitude 6,8

O Serviço de Alerta de Tsunami do Pacífico decretou um aviso para as costas da Nova Caledónia e outros países banhados pelo Pacífico por causa do sismo magnitude 6,8 que sacudiu as águas da Ilha Lealdade.

"De acordo com os parâmetros preliminares do terremoto, ondas perigosas podem atingir as costas localizadas em um raio de 300 quilómetros do epicentro", revelou o centro administrado pelos EUA.

Além da Nova Caledónia, arquipélago francês situado no Pacífico Sul, as ondas podem subir cerca de 30 centímetros ao largo da costa das ilhas Fiji e Vanuatu, acrescentou.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que monitoriza a atividade sísmica global, situou o hipocentro a 10 quilómetros de profundidade, no mar.

Segundo o USGS, o terremoto localizou-se cerca de 279 quilómetros a leste de Tadine, na Nova Caledónia, e a 353 quilómetros a sudeste de Isangel, em Vanuatu.

Este abalo foi precedido por outros seis sismos que ocorreram desde as primeiras horas do dia, incluindo um de magnitude 6,9, segundo registos do USGS.

A Nova Caledônia está localizada perto do chamado Anel de Fogo do Pacífico e dos vulcões submarinos da Bacia de Lau, razão pela qual sofre regularmente crises sísmicas.