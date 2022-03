Comandante da NATO admite possível falha dos serviços de informação dos EUA

O principal comandante militar da NATO e do comando europeu das tropas norte-americanas, Tod Wolters, admitiu hoje que uma "falha" na recolha de informação possa ter levado a sobrestimar as capacidades militares da Rússia e subestimar as da Ucrânia.

Wolters não descartou esta possibilidade numa audição na Comissão das Forças Armadas do Senado dos Estados Unidos da América (EUA), onde explicou as medidas que foram tomadas para combater a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Em resposta a uma pergunta do senador republicano Roger Wicker sobre se houve alguma "falha" dos serviços de informação que tenha motivado os EUA a sobrestimar a Rússia e a subestimar a Ucrânia, Wolters respondeu que "poderia haver".

"Como sempre fizemos no passado, quando esta crise acabar, vamos fazer uma revisão global para descobrir onde estão os nossos pontos fracos e garantir que encontramos uma maneira de melhorar", declarou Wolters.

As declarações coincidem com uma aparente contenção do avanço das tropas russas na invasão da Ucrânia, levando os ucranianos a recuperarem terreno a leste de Kiev.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou pelo menos 1.179 civis, incluindo 104 crianças, e feriu 1.860, entre os quais 134 crianças, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A guerra provocou a fuga de mais de 10 milhões de pessoas, das quais mais de 3,9 milhões para países vizinhos, e a ONU estima que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.