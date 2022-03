Mortes em acidentes rodoviários recua em Portugal e avança na UE em 2021

Portugal registou, em 2021, 50 mortes em acidentes rodoviários, menos 3% do que no ano anterior (52), em contraciclo com a União Europeia (UE), onde os óbitos subiram 5% (19.800), segundo dados preliminares da Comissão Europeia.

Segundo estes dados, hoje divulgados, Portugal está entre os nove Estados-membros que registaram os menores números de mortes em acidentes de viação na estrada, a par de Malta (17), Suécia (18), Dinamarca (23), Irlanda (27), Alemanha (31), Chipre (49), Lituânia (52) e Polónia (59).

Quando comparado com 2019, antes da pandemia da covid-19 atingir a UE, o número de mortes na estrada recuou 13% na média da UE, com as maiores descidas, de mais de 20%, a serem registadas na Dinamarca, Bélgica, Portugal (-24%, face às 67 mortes em 2019), Polónia, e Lituânia.

O sentido inverso, face a 2019, a Letónia, a Eslovénia e a Finlândia viram o número de óbitos em acidentes rodoviários aumentar.