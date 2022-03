Grupo de Folclore Monteverde procura local para armazenar 120 camas

O Grupo de Folclore Monteverde está à procura de um local para armazenar os 60 beliches, que correspondem a 120 camas, que actualmente tem armazenados no sótão da Escola dos Louros.

Uma vez que o estabelecimento de ensino vai proceder a obras de renovação do espaço, o grupo precisa retirar o material do local e, por isso, procura um novo sitio para os colocar. Estas camas são habitualmente usadas para alojar os grupos do Festival Internacional CIOFF Funchal-Folk Arraial do Mundo.

Os interessados em ajudar podem contactar o grupo através dos telefones 968117230 / 916290603 / 291782887 ou email [email protected]