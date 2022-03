Nacional bate Académica por 3-1 após quatro jogos sem ganhar

O Nacional venceu a Académica por três bolas a uma, em jogo da 27.ª jornada da II Liga, disputado este domingo, 20 de Março, na Choupana.

A formação madeirense volta assim às vitórias, depois de quatro jogos consecutivos sem ganhar.

Os dois primeiros golos dos alvinegros foram apontados por Marco André Matias (logo aos oito minutos de jogo) e Bryan Róchez (na segunda parte, ao minuto 55).

João Carlos ainda reduziu a desvantagem para a Académica (aos 68 minutos de jogo), mas já não foi a tempo de igualar o marcador.

Bruno Gomes de Oliveira Conceição selava a vitória dos madeirenses, com um golo nos descontos.

Com este resultado Nacional mantém a sexta posição na tabela classificativa, com 41 pontos, ao passo que para a Académica (último classificado, com apenas 15 pontos) a descida de divisão parece cada vez mais inevitável.