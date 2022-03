CMF detecta descarga de óleo que afectou lagoa do Parque de Santa Catarina

"A Câmara Municipal do Funchal foi alertada para uma descarga ilegal de gasóleo na levada dos Piornais, esta noite, que afectou o abastecimento da Lagoa do Parque de Santa Catarina", anuncia numa nota de imprensa. "O alerta foi dado pela Associação da Levada dos Piornais à CMF, GNR e a Direção Regional do Ambiente", acrescenta.

Neste momento, "a vereadora com o pelouro do ambiente da CMF, Nádia Coelho, a Divisão de Jardins e Espaços Verdes e os Bombeiros Sapadores do Funchal, encontram-se no local a monitorizar a situação, sendo necessário efetuar algumas operações específicas de limpeza na Lagoa do Parque de Santa Catarina, para conter a contaminação das águas e salvaguardar os animais que ali habitam", explica a nota.

A CMF diz ainda que "cabe agora às autoridades competentes averiguar a origem do problema e identificar os responsáveis por esta infração ambiental, cuja lei define um conjunto de punições bem precisas para estes atos lesivos ao meio ambiente", conclui.