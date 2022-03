Novo governo, um mês da guerra e o tudo ou nada da selecção nacional dominam jornais de hoje

Os jornais e revistas publicados hoje hoje, quinta-feira, 24 de Março de 2022, dão enfoque a três temas principais: o novo governo português anunciados ontem, a guerra na Ucrânia que completa hoje um mês e o tudo ou nada da selecção nacional que hoje joga uma das duas finais para tentar um lugar no Mundial de futebol no Qatar.

Assim, na revista Sábado:

- "Entrevista exclusiva com o primeiro português a combater na Ucrânia: 'O que vocês veem na TV são coisas horríveis que, na realidade, são 10 vezes piores'"

- "Reportagem em Kiev a cidade sitiada onde nasceram 807 bebés em 25 dias de guerra"

- "Manuais de Defesa. Russos admitem uso de armas atómicas para intimidar"

- "Investigação Sábado. Adoção à força: Tribunal quer tirar criança a família que a cria há dois anos"

- "Só para Almada foram nove ex-assessores e adjuntos: 'Boys' de Medina colocados em câmaras socialistas e no Governo"

Na revista Visão:

- "Salgueiro Maia - O homem que nos abriu o futuro"

- "Figuras na história"

- "17.500 dias - Vivemos há mais tempo em liberdade do que em ditadura"

- "Ucrânia - Como a guerra é "contada" na televisão da Rússia"

No Correio da Manhã:

- "Marcelo furioso com Costa. Chefe de Estado irritado por não ser o primeiro a saber elenco do executivo"

- "Presidente cancela audiência com primeiro-ministro"

- "Medina nas Finanças. Mulher lidera Defesa. João Costa na Educação"

- "Cerimónias fúnebres. Homenagem nacional a polícia assassinado"

- "Contra a Turquia. Seleção obrigada a ganhar"

- "No Constitucional. Sócrates perde novo recurso"

- "Papa teme terceira Guerra Mundial"

- "Vila Verde. Viola e tenta matar em liberdade condicional"

- "Hospital de Viseu. Médicos detetam AVC seis dias após sintomas"

No Público:

- "Novo Governo. 17 ministros, 9 mulheres e uma surpresa"

- "Futebol. Portugal joga a primeira final rumo ao Mundial 2022"

- "Um mês de guerra. O desafio é saber como responder a nova subida de ataques de Putin"

- "Óbito. Morreu uma mulher fora de série: Madeleine Albright"

- "Um dia a mais de liberdade. Viagem entre o passado e o presente, no dia em que a democracia supera a ditadura"

No Jornal de Notícias:

- "Governo. Costa com equipa mais política e feminina"

- "Ucrânia. Mês de terror lança nova guerra fria"

- "Homicídio. Fuzileiros suspeitos de matar polícia ficam presos"

- "Autarquias. Nem um terço aceita gestão dos centros de saúde"

- "S. Jorge. Ameaça de sismo obriga a retirar doentes"

- "Grande Porto. Metrobus avança entre Boavista e Matosinhos"

- "Seleção. Tudo ou nada com a Turquia na caminhada rumo ao Catar"

No Diário de Notícias:

- "XXIII Governo. Mulheres em maioria, Medina nas Finanças e Costa Silva na Economia"

- "Um mês de guerra. Do pão à carne, crise da energia vai deixar tudo ainda mais caro"

- "25 de abril. Celebrar 50 anos a olhar e a agir para o futuro, pede Marcelo"

- "John O'Keefe: 'É difícil continuar a investigar depois de um Nobel'"

- "Aviação. Companhias sobem preços para compensar custos, mas não afastam turistas"

No Inevitável:

- "Autarcas participam em viagem das Arábias"

- "Governo. Costa entregou a Marcelo lista dos 17 ministros"

- "As memórias de 17.500 dias de liberdade"

- "Açores. 'É muita ansiedade. Sinto-me como num trabalho de parto'"

- "Combustíveis. Como se explica que preços tenham caído menos que o previsto?"

- "Urgências. Excesso de procura crónico é o grande problema"

- "Talibãs impedem acesso de mulheres à educação"

- "Dietrich Bonhoeffer. O pastor protestante que participou no atentado a Hitler"

No Negócios:

- "Guerra na Ucrânia trava globalização"

- "Conflito deixa ursos à solta no mercado de capitais"

- "O ricochete da invasão na economia mundial"

- "Países querem mais crude e produtores gostavam de dar"

- "CIP alerta para tsunami que ameaça empresas e exige regresso do lay-off"

- "Novo Governo. Possíveis sucessores de Costa vão todos ser ministros"

- "Emprego. Um quarto dos independentes tem horário de trabalho"

- "Lex. Orçamento deve atenuar impacto da crise"

No O Jogo:

- "Portugal-Turquia - A 3.ª final de Santos"

- "FC Porto: 'No Congo estamos expectantes por Mbemba', editor do site FootRDC analisa papel do central na seleção e a 'possível mudança para uma liga de topo'"

- "Desporto sobe no Governo"

- "Benfica. Darwin na rota de Jorge Mendes: SAD admite como certa a venda no verão"

- "Braga. Carvalhal assumiu saída em junho"

- "Operação Éter: Salvador diz que assinou sem ler"

- "V. Guimarães. André Almeida é projeto pessoal do presidente"

- "Sporting. SAD volta à carga, mas Barcelona quer trocá-lo por Traoré - Trincão reativado mas muito difícil"

No A Bola:

- "Portugal-Turquia. Proibido falhar"

- "'Em jogos decisivos damos sempre boas respostas', Fernando Santos"

- "Benfica. Seferovic está de volta"

- "Sporting. Ugarte saiu da sombra"

- "FC Porto. Euro15 milhões são para a tesouraria"

- "Futebol feminino. SC Braga vence Taça da Liga"

- "Governo. Desporto vai ter mais poder"

No Record:

- "Portugal-Turquia: CR7 acredita, Portugal também"

- "Benfica. Arsenal tenta Darwin"

- "Sporting. PSP à procura do melhor marcador"

- "FC Porto. Taremi certo com o Santa Clara"

- "Futebol feminino: Guerreiras erguem Taça da Liga"