PSD 'perde' deputado pelo círculo da Europa

Já foram contados os votos pelo círculo da Europa para as Eleições Legislativas. Conforme avança a rádio TSF, o PS elege dois deputados, enquanto o PSD não elege nenhum, ao contrário do que havia acontecido com a 'primeira volta', cuja contagem dos votos deu polémica e levou o Tribunal Constitucional decretar a repetição após a anulação de mais de 80% dos votos.

A ser assim, o PS faz o pleno, ao eleger Paulo Pisco e Nathalie Oliveira, chegando aos 120 deputados com assento em São Bento. Este número iguala a única maioria absoluta que o PS alcançou com José Sócrates, em 2005.

Citando fonte do partido, a TSF refere que os socialistas conseguem roubar um deputado ao PSD, isto em relação à contagem de Fevereiro, sobre as eleições de 30 de Janeiro.

As Legislativas no círculo da Europa acabaram sendo repetidas após os social-democratas terem colocado recurso, pelo facto de os votos da emigração chegarem sem a cópia do cartão de cidadãos que é imposta por lei.

Vários partidos apresentaram recurso da decisão de anulação, entre os quais, Volt Portugal (VP), Livre, PAN, Chega e o Movimento Alternativa Socialista (MAS).

"Este resultado representa uma manifestação muito clara da confiança dos portugueses na Europa relativamente ao Partido Socialista e também uma grande lição para todos aqueles que acham que podem instrumentalizar as nossas comunidades", disse Paulo Pisco à Lusa.

O deputado socialista enviou também "uma palavra muito especial a todos os portugueses eleitores na Europa que não desistiram de votar na repetição das eleições".

"Havia desânimo, mas eu creio que todos compreenderam que o seu voto era verdadeiramente fundamental para dar força e voz às nossas comunidades na Assembleia da República e também no nosso país", acrescentou.

O deputado afirmou ainda que 109 mil eleitores votaram na repetição de 12 e 13 de Março, mais do que os 107 mil votantes do círculo da Europa em 2019, mas menos do que os 195 mil eleitores que participaram nas eleições de 30 de Janeiro.

A contagem de votos dos emigrantes inscritos no círculo da Europa, que repetiram as legislativas de 30 de Janeiro, termina hoje em Lisboa.