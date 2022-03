Reformador liberal Anatoli Chubais deixou a Rússia

O representante presidencial russo para o desenvolvimento sustentável, o reformador liberal Anatoli Chubais, renunciou hoje ao cargo e abandonou o país, noticiou hoje a agência TASS.

"É verdade. Anatoli deixou o cargo", disse fonte próxima do outrora ministro das Finanças e vice-primeiro-ministro russo.

Outra fonte afirmou à agência russa que Chubais abandonou a Rússia: "Renunciou e foi embora", referiu.

De acordo com o diário russo Kommersant, Chubais foi visto na terça-feira em Istambul.

A renúncia do famoso economista foi confirmada também pelo porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

"Assim é. Chubais deixou o cargo por iniciativa própria. Se partiu ou não, esse é um assunto pessoal seu", acrescentou Peskov à agência Interfax.

Chubais, que desempenhou funções de responsabilidade nos últimos 30 anos, ocupava o cargo de representante presidencial desde dezembro de 2020.

A notícia coincide com as informações sobre a saída da Rússia de vários representantes do mundo cultural e empresarial, contra a campanha militar na Ucrânia.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 953 mortos e 1.557 feridos entre a população civil, incluindo mais de 180 crianças, e provocou a fuga de mais 10 milhões de pessoas, entre as quais 3,5 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.