Autocarro do Atlético Madrid deixou ajuda e vai trazer 30 deslocados

O autocarro do Atlético de Madrid chegou hoje a Varsóvia, Polónia, com ajuda humanitária para a Ucrânia, e regressará ainda esta noite com 30 deslocados ucranianos a bordo, anunciou a Fundação do clube da capital espanhola.

"O nosso autocarro acaba de chegar a Varsóvia após fazer mais de 2.800 quilómetros. Vamos entregar bens de primeira necessidade, e à noite regressaremos a Madrid com 30 refugiados", escreveu a fundação nas redes sociais.

Entre os bens entregues estão mantas, tendas, calçado, productos de higiene pessoal e alimentos não perecíveis, tendo saído segunda-feira do estádio Wanda Metropolitano.

A comitiva é encabeçada pelo 'vice' 'rojiblanco' Antonio Alonso, e inclui também um corpo médico e vários bombeiros de Madrid.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 953 mortos e 1.557 feridos entre a população civil, incluindo mais de 180 crianças, e provocou a fuga de mais 10 milhões de pessoas, entre as quais 3,53 milhões para os países vizinhos, indicam os mais recentes dados da ONU.

Segundo as Nações Unidas, cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.