Desemprego voltou a descer pelo 11.º mês consecutivo na Madeira

A Madeira regista, há 11 meses consecutivos, a descida do número de desempregados inscritos no Instituto de Emprego da Madeira. De acordo com nota da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, ao longo do mês de fevereiro de 2022, inscreveram-se 942 novos desempregados na Região, o que representa, nos meses de Fevereiro, o valor mais baixo da última década.

"Face ao mês anterior, este valor diminuiu 20,8% e comparativamente ao período homólogo a descida foi de 2,1%". De referir que, no final do mês de Fevereiro de 2022, estavam inscritos no IEM 14.443 desempregados, o que corresponde a uma diminuição de 0,2% face ao mês anterior.

"Comparativamente a fevereiro de 2021, contam-se menos 5.888 desempregados na RAM, o que corresponde a um decréscimo de 29,0%. Comparativamente ao mês homólogo, a descida do desemprego registado na Madeira (-29,0%) destaca-se largamente das demais, com a média nacional a fixar-se em -20,3%", indica a mesma nota.

o Algarve, Açores e a Madeira apresentam os maiores aumentos homólogos em Fevereiro, em termos de ofertas. "Importa referir que, já em janeiro, a RAM se destacou com a melhor evolução homóloga das colocações, de entre as regiões do país, demonstrando a sustentabilidade e vigor deste indicador na Região", ressalva a tutela.

O desemprego de longa duração diminuiu 0,6% em fevereiro de 2022, contribuindo para uma redução homóloga de 14,9%.

O desemprego jovem (menos de 25 anos), regista um decréscimo acompanhando a tendência global do desemprego registado. No final de fevereiro estavam inscritos 1.674 jovens. O desemprego neste grupo apresenta descidas proporcionais mais elevadas do que as verificadas no desemprego global, quer face ao mês homólogo (-38,4%), quer comparativamente a janeiro de 2022 (-0,6%).