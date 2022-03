Colisão entre cargueiro e 'ferry' faz 5 mortos e dezenas de desaparecidos no Bangladesh

Uma colisão envolvendo um navio de transporte de mercadorias e um 'ferryboat', que acabaria por afundar, num rio perto de Daca, capital do Bangladesh, provocou hoje a morte a cinco pessoas e dezenas de desaparecidos, informou fonte policial.

"Encontrámos cinco corpos", disse o chefe de polícia local Shah Jaman, à agência de notícias francesa AFP, acrescentando tratar-se dos cadáveres de um homem, de três mulheres e de uma criança.

Segundo o inspetor Aslam Mia, dos mais de 60 passageiros que se estima estarem a bordo do 'ferryboat', 22 conseguiram salvar-se, por terem saltado da embarcação para as águas do rio Shitalakshya, e nadado até serem resgatados.

A AFP descreve imagens difundidas por meios de comunicação social que mostraram passageiros a gritar, no momento em que o cargueiro colidiu com a balsa, e a saltar para a água, quando o 'ferryboat' afundou.

Um funcionário local, Monjurul Hafiz, citado pela AFP, afirmou que a guarda costeira e mergulhadores estão envolvidos nas operações de busca por sobreviventes.

Os acidentes envolvendo 'ferryboat' são frequentes no Bangladesh, país em que as regras de segurança, segundo os especialistas, são brandas.

Muitas vezes, aquelas embarcações, que apresentam sinais de falta de manutenção, navegam com excesso de passageiros.

Em junho, 32 pessoas morreram quando uma balsa afundou após colidir com outro barco.

Em 2015, 78 pessoas morreram na sequência uma colisão entre um barco sobrelotado e um cargueiro, num rio a oeste da capital.