Os dois navios de carga que estavam com dificuldades em atracar no Porto do Caniçal já estão neste momento em águas calmas e prontas a começar a descarregar o que trazem a bordo.

A operação de atracagem do 'Funchalense 5', em primeiro lugar, e do 'Ponta do Sol', há poucos minutos, deu-se com ajuda dos rebocadores ao serviço.