Patrícia Mamona procura medalha inédita nos mundiais de atletismo em pista coberta

A saltadora Patrícia Mamona, no triplo salto, pode dar hoje, em Belgrado, uma inédita terceira medalha a Portugal numa mesma edição de Mundiais de atletismo em pista coberta, no dia de encerramento em que Isaac Nader disputa a final dos 1.500 metros.

Já depois das medalhas de Auriol Dongmo, ouro no lançamento do peso, e de Pedro Pablo Pichardo, prata no triplo salto, a vice-campeã olímpica procura mais uma medalha em competições internacionais, num concurso em que o ouro parece, à partida, entregue à venezuelana Yulimar Rojas, campeão olímpica e recordista mundial.

Na sua estreia em Mundiais, Isaac Nader assegurou no sábado a qualificação para a final dos 1.500 metros, marcada para as 18:35 locais e que tem como claro favorito o norueguês Jakob Ingebrigtsen, campeão olímpico.

O primeiro português a entrar em pista no último dia dos Mundiais de Belgrado será Abdel Larrinaga, que vai disputar, às 10:33 locais, a quinta série dos 60 metros barreiras, com os três primeiros de cada 'heat' e os seis melhores tempos seguintes a seguirem para as semifinais.

As semifinais estão marcadas para as 17:05 locais e a final para as 19:25.