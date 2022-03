JSD Porto Moniz promove campanha de recolha de bens para a Ucrânia

A JSD Porto Moniz, em parceria com a Paróquia do Porto Moniz e com a Paróquia do Seixal e da Ribeira da Janela, deram início, no passado fim-de-semana, a uma campanha de recolha de bens humanitários com destino à Ucrânia.

A invasão russa da Ucrânia é uma tragédia e um desastre humanitário. A resposta da comunidade internacional a esta guerra continua a evoluir e os governos estão a impor novas sanções e restrições. (...)= A JSD Porto Moniz comprometeu-se a iniciar uma recolha, processamento logístico e armazenamento durante o mês de Março, uma iniciativa com o intuito de apoiar os cidadãos da Ucrânia que se encontra em guerra. JSD Porto Moniz

A 'jota' informa que, actualmente, de acordo com as informações das entidades governamentais, os bens humanitários com maior necessidade são:

massa | arroz

fraldas

toalhitas

azeite

óleo

shampô

gel de corpo

bolachas

café

açúcar

soro fisiológico

barras energéticas

escovas de dentes

chocolate ligaduras

enlatados | conservas

compressas

leite em pó

kit primeiros socorros

papas lácteas

cobertores

boiões de comida para criança

ração para animais

Todos os interessados em aderir à campanha de angariação de bens a favor do povo ucraniano devem encaminhar os respectivos artigos doados às Paróquias do Porto Moniz, Seixal ou Ribeira da Janela. Em alternativa podem ainda entregar os respectivos artigos a doar nos sábados das 14 às 16 horas e nos domingo das 11 às 12 horas.

Esta iniciativa visa enviar os bens necessários para a zona de protecção de refugiados ucranianos. Todos os restantes bens recolhidos, na impossibilidade de serem transportados para os campos de refugiados, podem ser distribuídos na fase de acolhimento às famílias ucranianas.