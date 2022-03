Cavalos Sorraias, burros e corços vão ser libertadas no Parque Natural Sintra-Cascais

Seis cavalos Sorraias, 15 burros mirandeses e três corços vão ser libertadas na quinta-feira no Parque Natural Sintra-Cascais, uma ação que visa a proteção de espécies e a melhoria da gestão florestal, divulgou hoje a Câmara de Cascais.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras (PSD), explicou que a introdução destas espécies no Parque Natural Sintra-Cascais (PNSC) tem como principais objetivos "a salvaguarda desta raça autóctone e apoio na gestão dos matos", com uma consequente "redução do risco de incêndio".

Assim, na quinta-feira, data em que em que se celebra o Dia Mundial da Vida Selvagem, vão ser libertados no PNSC seis cavalos Sorraias (cinco éguas e um macho), provenientes de criadores alentejanos, 15 burros mirandeses e três corças.

"Nós temos vindo a fazer uma intervenção no PNSC de introduzir, não só a nível florestal, mas também de animais para aumentar a biodiversidade do parque. Já temos lá burros lanudos, ovelhas campaniças, cavalos normais e agora também cavalos garranos, corsos, que ajudam a fazer a manutenção e têm também uma função útil", argumentou.

Os animais vão ser monitorizados, através de sistema GPS colocado numa coleira eletrónica, sendo também controlado o seu impacto na vegetação.

Paralelamente, a Câmara de Cascais está a levar a cabo no PNSC uma intervenção florestal para controlar e erradicar espécies invasoras exóticas, operação que foi contestada por alguns movimentos ambientalistas do município.

Uma nota do gabinete do ministro do Ambiente esclareceu que "os trabalhos incidem no controlo de invasoras e de adensamentos com autóctones, integrando ainda intervenções de beneficiação de galerias ripícolas ao longo de linhas de água que atravessam essas áreas ou a sua envolvente, a criação de faixas de gestão de combustível (FGC) e de mosaicos de gestão de combustível (MGC), estratégicos, ao longo da EN9-1, nos troços que atravessam o Perímetro Florestal da Serra de Sintra (PFSS) e Perímetro Florestal da Penha Longa (PFPL) da estrada florestal (EF), no troço Malveira-Pedra Amarela, com objetivos de reduzir o risco de incêndio".