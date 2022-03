Mundo subaquático revelado por Gonçalo Gomes

Abriu hoje ao público, no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s (MFM-AV), a mostra de fotografia 'Subaquática', da autoria de Gonçalo Gomes.

Esta exposição inclui fotografias captadas de espécies várias do fundo do mar por este fotógrafo madeirense, que há várias décadas se dedica à fotografia e vídeo subaquáticos.

No espaço de exposições temporárias do MFM-AV estão imagens captadas não só nos mares da Madeira, como também dos Açores e das Maldivas, assim como o equipamento que Gonçalo Gomes utiliza habitualmente nestes mergulhos e que pesa mais de 20 quilos.

Além da mostra de fotografias, o autor preparou ainda dois vídeos com imagens subaquáticas que será exibido de forma contínua na sala multimédia do Museu, mostrando a imensa biodiversidade do mar do arquipélago. Num dos 'filmes' surgem raias, moreias, meros, badejos ou os lobos-marinhos, mas também outras espécies menos conhecidas como lesmas do mar, camarões listrados, entre outros.

No outro vídeo o autor mostra as cinco espécies que estão mais ameaçadas, devido ao aumento da poluição marinha ou da atividade piscatória.

Na ocasião, Gonçalo Gomes, que assume a água como o seu elemento e o mar como a sua casa, disse que esta mostra pretende tem como principal objectivo sensibilizar o público em geral e mobilizar a sociedade para a conservação da vida marinha.

Presente na abertura, o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, enalteceu o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por este fotógrafo em prol da divulgação e da protecção da biodiversidade aquática e que conhece nesta exposição mais um momento especial.

“Esta exposição mostra ainda a versatilidade do Museu de Fotografia da Madeira que além do recurso à fotografia histórica é também espaço para fotografia contemporânea nas suas mais variadas áreas”, acrescentou o secretário regional.

O autor da exposição está disponível, de terça a sexta, para realizar visitas guiadas, sendo no entanto, necessário agendar a visita por email [email protected] ou por telefone 291 145 325.