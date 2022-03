Autarca de Kiev pede a população para resistir a ataque russo

O presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, avisou os habitantes do município de que as tropas russas estão a aproximar-se da capital ucraniana, pedindo para que estejam prontos para defender a cidade e resistir.

"O inimigo está a reunir forças cada vez mais perto da capital. Houve disparos em Bélaya Tserkov (sudoeste de Kiev) esta noite, enquanto os combates continuam em Bucha e Gostomel", avisou Klitschko, num comunicado através da rede social Telegram.

"Peço a toda a população de Kiev para que não desista. Não acreditem na desinformação. O inimigo está a espalhar muitas mentiras, para desmoralizar os ucranianos", acrescentou o autarca, que pediu para que a população apenas confie em informações oriunda de fontes oficiais.

A pressão das tropas russas sobre a capital ucraniana aumentou nas últimas horas, durante as quais um projétil russo atingiu uma maternidade na região de Kiev, depois de, na terça-feira, a torre de telecomunicações de uma televisão ter sido bombardeada, num ataque que provocou cinco mortes.

No norte da capital, novas imagens de satélite captadas na terça-feira revelaram que um longo comboio militar russo se aproxima da capital, sendo maior do que se pensava inicialmente, com uma extensão superior a 60 quilómetros de comprimento, incluindo carros blindados, artilharia e outros veículos.