Guarda-redes do Paços diz que talento no FC Porto não era exclusivo de Luis Díaz

O guarda-redes do Paços de Ferreira, André Ferreira, disse hoje sentir-se "aliviado" pela ausência de Luis Díaz, sem deixar de reconhecer capacidade nos jogadores do FC Porto, esperando "muito trabalho" na 25.ª jornada da I Liga de futebol.

"O FC Porto é uma excelente equipa, muito ofensiva, que coloca muita gente próxima da área, e muito difícil de travar. Não há propriamente um jogador capaz de fazer a diferença como acontecia com o Luis Díaz, vale mais pelo que faz como equipa, mas tem lá muitos outros talentos, e todos dão trabalho", disse André Ferreira, em declarações à agência Lusa.

Para reforçar esta ideia, o guarda-redes pacense citou o jogo da primeira volta, no Dragão (derrota por 2-1), como o "mais complicado" dos realizados frente aos 'grandes'.

"Se o critério for ações e mais bolas perto da área, o jogo no Dragão, com uma equipa que vem sendo trabalhada há vários anos, foi seguramente o mais difícil, embora tenhamos ficado perto de pontuar. Já com o Sporting, tenho de dizer que eles foram mais cínicos, marcando nas vezes em que chegaram perto da baliza", referiu.

André Ferreira, de 25 anos, deu ainda conta de rituais comuns a qualquer outro jogo, com a diferença no "trabalho mais demorado" que emprega no "estudo dos adversários que jogam mais próximo da área".

"Aquilo que se procura conhecer são padrões de movimento", explicou, elencando dois exemplos, após insistência: "O Fábio Vieira, por exemplo, gosta muito de dar o último passe e o Taremi faz imensos movimentos de desmarcação curtos, características que nos permitem, depois, ajustar posicionamentos".

Para o camisola 13 dos 'castores', "respirar com bola" e promover "um jogo apoiado e mais curto" pode ser o caminho para um eventual sucesso do Paços diante do FC Porto, cumprindo-se a ideia de jogo promovida pelo técnico César Peixoto, salvaguardando sempre a "leitura que os jogadores têm de fazer face ao que o jogo pede em cada momento".

"Estamos numa fase positiva e confiantes. Podemos fazer um bom jogo, que poderá definir-se nos pormenores, esperando que estejamos todos num bom dia, para darmos continuidade a esta sequência positiva. Vimos de duas vitórias e queremos a terceira, para dar um salto classificativo, porque, quem está mais aflito, tem tendência para errar mais", concluiu.

O Paços de Ferreira, 10.º classificado, com 27 pontos, defronta o líder destacado FC Porto, com 64, no estádio Capital do Móvel, no domingo, a partir das 18:00.