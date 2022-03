Bombeiros da Região em formação na Raposeira

Um total de 16 bombeiros de quatro corporações estão hoje em formação na Raposeira, na Fajã da Ovelha.

A formação, denominada ‘Equipas de Reconhecimento e Avaliação da Situação’, tem uma duração de uma semana e é realizada pelo Serviço Regional de Protecção Civil.

Estão envolvidas as corporações dos Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Municipais de Machico, Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Voluntários do Porto Santo.