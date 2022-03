O internacional Sub-20, o andebolista madeirense Guilherme Tavares, formado no Clube Escola da Levada e hoje atleta dos quadros do SL Benfica mas jogando por empréstimo no Vitória de Setúbal, está entre o lote de escolhas do seleccionador Paulo Pereira para estagiar junto da equipa principal de Portugal que prepara o encontro com a Suíça de Apuramento para o Mundial.

Uma chamada que constitui um estímulo para este jovem.