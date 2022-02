Machico vai apoiar mais 134 utentes com o cartão ABEM: Rede Solidária do Medicamento

Na última reunião da Câmara Municipal de Machico, realizada a 3 de Fevereiro, o executivo da autarquia levou à discussão a continuação da atribuição de apoio aos beneficiários do programa ABEM: Rede Solidária do Medicamento.

O município de Machico aprovou a continuidade do protocolo de colaboração celebrado com a Associação Dignitude, referente ao Programa ABEM: Rede Solidária do Medicamento, que permite o acesso de utentes mais carenciados a fármacos que de outro modo se tornariam incomportáveis adquirir.

O protocolo de colaboração é uma parceria, articulada em rede, entre a Associação Dignitude e o município de Machico e que conta com o envolvimento de todas as farmácias do concelho.

A proposta aprovada irá beneficiar mais 134 utentes, num total de 13.400,00 euros. Desde 2019, ano do início da parceria com a Associação Dignitude, a Câmara Municipal de Machico já entregou um total de 693 cartões, num valor global de 69.300,00 euros.