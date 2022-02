Nelson Baroca e Dana Honzakova vencem na Elite do XII Madeira Orienteering Meeting

O XII Madeira Orienteering Meeting decorreu, no passado fim-de-semana, reunindo 178 participantes em três etapas da competição, nos concelhos do Funchal e Santa Cruz. Esta foi uma organização do Clube Aventura da Madeira no âmbito do calendário de actividades da Federação Portuguesa de Orientação e da Associação de Orientação da RAM.

Nelson Baroca e Dana Honzakova venceram na Elite, nesta edição que pontuou unicamente para os Rankings Regionais de Orientação urbana e de Floresta. Estiveram representados seis clubes visitantes, três nacionais e outros três, provenientes da Finlândia, Dinamarca e Inglaterra, num total de 22 atletas, entre os 178 participantes no evento.

Nos escalões Elite, Tiago Aires (CMoFunchal) venceu nos masculinos com 13:55, seguido de Dinarte Jesus (CMoFunchal) com 15:19 e na terceira posição classificou-se Filipe Ferreira (CAMadeira) com 15:21. Na competição Elite feminina venceu Dana Honzakova (CMoFunchal) com 15:49, na segunda posição Sofia Inácio (CMoFunchal) com 17:10 e na terceira posição Olivia Sousa (CMoFunchal) com 17:30.

No Sábado à tarde, a competição seguiu para o concelho de Santa Cruz, com percursos de distância média no Chão das Aboboreiras, com distâncias até 4,5km. Nelson Baroca e Dana Honzakova venceram nos escalões Elite.

A terceira etapa decorreu na área do Montado do Pereiro na manhã de domingo, com alguma chuva que veio dificultar a progressão num terreno todo ele com muito declive. A classificação final do evento somou as duas etapas disputadas na Floresta, com Nelson Baroca do Clube Aventura da Madeira a vencer na Elite masculina, após vitórias nas duas etapas na floresta. Na segunda posição classificou-se Daniel Marques do Clube de Orientação do Centro, e o terceiro lugar foi para Sidónio Freitas do Clube de Montanha do Funchal.

Na competição Elite feminina, a vitória coube a Dana Honzakova que representa o Clube de Montanha do Funchal e venceu todas as etapas do evento. Na segunda posição classificou-se Paula Rodrigues da ACM Madeira e na terceira posição, Sofia Inácio do Clube de Montanha do Funchal.