Açores com 1.051 casos, 1.043 recuperações e duas mortes

A Autoridade Regional de Saúde diagnosticou, nas últimas 24 horas, 1.051 casos de covid-19, a par de 1.043 recuperações e 59 internamentos, menos um do que no dia anterior, e duas mortes.

De acordo com o boletim diário daquele organismo, uma das mortes registou-se na Terceira, tratando-se de um homem de 68 anos, vacinado com dose de reforço, residente na Freguesia São Sebastião, concelho de Angra do Heroísmo, que estava internado no Hospital de Santo Espírito desde 25 de janeiro.

O outro óbito foi registado em São Miguel e corresponde a uma mulher, de 80 anos, não vacinada, residente na freguesia de São Miguel, Vila Franca do Campo, internada no Hospital do Divino Espírito Santo desde o dia 17 de janeiro.

Por ilhas, 707 casos foram registados em São Miguel, 217 na Terceira, 39 no Faial, 33 em São Jorge, 27 no Pico, 16 em Santa Maria, 10 na Graciosa e dois nas Flores, resultantes de 3.477 análises.

Por concelhos, em São Miguel foram registados 371 casos em Ponta Delgada, 165 na Ribeira Grande, 59 na Vila Franca do Campo, 56 na Lagoa, 37 na Povoação e 19 em Nordeste.

Na Terceira, foram registados 131 casos no concelho de Angra do Heroísmo e 86 no concelho da Praia da Vitória.

O Faial registou 39 casos no concelho da Horta, e, em São Jorge, foram registados 28 no concelho de Velas e cinco no concelho da Calheta.

O Pico registou 14 casos no concelho da Madalena, 10 no concelho de São Roque e três no concelho das Lajes.

Santa Maria conta com 16 casos positivos no concelho de Vila do Porto, enquanto a Graciosa regista 10 no concelho de Santa Cruz.

Nas Flores, foi registado um caso no concelho das Lajes e um no concelho de Santa Cruz.

Estão 59 pessoas internadas nos Açores, sendo 35 no Hospital do Divino Espírito Santo, em São Miguel, três dos quais em cuidados intensivos.

Há 18 doentes internados no Hospital de Santo Espírito, da Terceira, com dois pacientes em cuidados intensivos, e seis no Hospital da Horta, no Faial, com apenas um doente em cuidados intensivos.

Nas últimas 24 horas foram registadas 1.043 recuperações, sendo que o arquipélago regista 16.646 casos: 13.238 em São Miguel, 2.453 na Terceira, 283 no Faial, 199 em São Jorge, 193 no Pico, 175 na Graciosa, 84 em Santa Maria e 21 nas Flores.

De 31 de dezembro de 2020 e até 04 de fevereiro, 207.877 pessoas tinham nos Açores a vacinação primária completa (87,9% da população) e 92.373 tinham já recebido a dose de reforço (39,1%).

A vacinação pediátrica regista 5.290 inoculações referentes à primeira dose, o que corresponde a 31,1% de um universo de 17.033 crianças entre os 5 e os 11 anos.

Desde o início da pandemia, os Açores registam 44.086 casos e 27.082 recuperações, a par de 68 mortes.

A covid-19 provocou pelo menos 5.710.711 de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse, divulgado na sexta-feira.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante do mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.